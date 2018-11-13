23 مليون مسافر جواً في أبوظبي خلال 2017

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المسافرين جواً في إمارة أبوظبي 23.56 مليون مسافر خلال العام 2017 منهم 11.74 مليون قادم ونحو 11.77 مليون مغادر48 ألفاً و338 عابراً وفقاً لأحدث التقارير التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء اليوم.

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان أبوظبي في أرقام 2018، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 832.5 مليار درهم تقريباً خلال العام 2017 بالأسعار الجارية في حين وصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 287.7 ألف درهم.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمؤسسات غير المالية فقد بلغ 691.63 مليار درهم في حين وصل بالنسبة لمؤسسات القطاع المالي 75 مليار درهم بالأسعار الثابتة.

وتستحوذ التنمية والإصلاح الاقتصادي في أبوظبي على حيز كبير من اهتمامات القيادية والحكومة وذلك من أجل تحقيق الرقي والتطور. ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الامارة مراحل متقدمة وشهد الاقتصاد تطوراً، حتى وصل الى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات تنافسية عديدة.

وعلى مستوى نشاط قطاع البتروكيماويات، أشار تقرير المركز إلى أن انتاج امارة أبوظبي من المنتجات البتروكيماوية بلغ 6.246 مليون طن متري خلال العام 2017، فيما وصلت حجم المبيعات المحلية من هذه المنتجات 467.7 ألف طن متري.