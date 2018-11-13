عادة يومية تؤدي الى "حبّ الشباب" في وجه المرأة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

جرت العادة لدى المرأة وهي تقوم بوضع الماكياج على وجهها أن تمارس بشكل تلقائي وعفوي عادة نفخ الفرشاة للتخلص مما بقي من مسحوق عالق عليها.

ووجدت دراسة أميركية جديدة أن هذا الأمر يبدو خالياً من أية شوائب، إلّا أنّه مع نفخ المكياج تتطاير جزئيات من اللعاب من فمك والذي يحتوي بدوره على بعض أنواع البكتيريا التي تؤدي مع التصاقها بوجهك الى ظهور حب الشباب بالدرجة الأولى بالإضافة الى تفاقم الأمراض الجلدية.

من جهة أخرى، تؤدي هذه البكتيريا إلى تحسس البشرة وقد يصل الأمر في بعض الأحيان الى ظهور «الهربس» التي بإمكان بعض أنواع البكتيريا أن تنقلها الى بشرتك.

من هذا المنطلق ولأن فرشاة المكياج من أكثر أدوات المكياج استعمالا، توجهت الدراسة الى المرأة بالقول: إحرصي على تنظيف الفرشاة دائما وتوقفي عن نفخ بقايا المكياج عنها.

أفضل طريقة لغسل الفرشاة

-إغسلي شعيرات الفرشاة بالماء الفاتر شرط أن تكون الشعيرات للأسفل.

-إفركي الشعيرات بلطف بواسطة الصابون.

-إغسلي بالماء الفاتر مجددا لإزالة الصابون.