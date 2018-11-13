"كامب فاير" يصبح الحريق الأكثر دموية في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا-د ب أ

ارتفع عدد القتلى جراء حريق "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، مما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إنه تم العثور على 13 شخصا آخرين متوفين وتم التعرف على ثلاثة من إجمالي 42 ضحية.

وأضاف هونيا أن السلطات تجلب موارد إضافية، مضيفًا أنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي.