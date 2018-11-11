"أبل": رصدنا هذه المشاكل في أيفون 10 وأجهزة ماك

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت شركة أبل إنها رصدت بعض المشكلات في بعض الهواتف من طراز أيفون تن والكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة، وأضافت أن الشركة ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجانا.

وأوضحت أبل أن شاشات عرض أيفون تن الذي طرحته في 2017 قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأضافت أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانا.

أما بالنسبة للكمبيوتر المحمول طراز ماك بوك برو 13 بوصة فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين. وقالت أبل إنها ستصلح هذه الأقراص التي يوجد بها مشكلات.

وأضافت أبل على موقعها الإلكتروني إن عددا محدودا فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة سعة تخزين 128 جيجا و256 جيجا التي تم بيعها في الفترة ما بين شهر يونيو حزيران 2017 ويونيو حزيران 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.