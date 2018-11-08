تمرد ركاب طائرة بسبب "ملكة الفاكهة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سببت حمولة من فاكهة الدوريان المعروفة برائحتها الكريهة بتأخر طائرة إندونيسية مدة ساعة بعد تمرد ركاب فيها رفضوا الطيران في وجود هكذا رائحة.

ويقبل الكثير من الذواقة في جنوب شرق آسيا على استهلاك فاكهة الدوريان ويعتبرونها "ملكة الفاكهة" بسبب طعمها القريب من بعض الأجبان الزرقاء إلا ان منتقديها يشبهون رائحتها برائحة مياه صرف صحي وجوارب قذرة.

وهي ممنوعة في الأماكن العامة في عدة دول آسيوية.

ورفض ركاب رحلة تابعة لشركة "سريويجايا إير" بين بنغكولو على جزيرة سومطرة وجاكرتا الصعود إلى الطائرة الإثنين لانزعاجهم من الرائحة وخوفا من وزن الحمولة