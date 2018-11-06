الكويت تؤكد سير حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي رغم حالة الطقس غير المستقرة

المصدر: الكويت - وام

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير حاليا بشكل طبيعي رغم حالة الطقس غير المستقرة التي تتعرض لها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير إدارة الملاحة الجوية في الطيران المدني المهندس عماد السنعوسي قوله ان حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية ولا صحة لما تم تداوله عن تعليقها.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان حركة تسيير رحلاتها اليوم من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم حالة الطقس ولا يوجد اي إلغاء للرحلات.

ونظرا لسوء الأحوال الجوية قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل اليوم في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس .