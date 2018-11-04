"القلب المنكسر".. حالة طبية قد تؤدي إلى الوفاة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كثيرا ما نسمع عن حالات توفي فيها أحد الزوجين بعد وفاة الآخر، واتضح مؤخراً أن هناك سببا علميا وراء ذلك يسمى بمتلازمة "القلب المكسور" وترتبط بحدوث أمراض والتهابات تؤدي للوفاة.

حيث أكدت دراسة حديثة أن الحزن الشديد لفقدان الشريك يمكن أن يؤدي للموت بالقلب المنكسر، ويكون المرضى الذين يكافحون من أجل المضي قدما في الحياة بعد وفاة أحد أفراد أسرتهم أكثر عرضى لخطر الإصابة .

وأجرى باحثون من جامعة رايس في الولايات المتحدة مقابلات واختبروا دماء 99 شخصا توفي شركائهم مؤخراً، وقارنوا بين الأشخاص الذين أظهروا أعراض الحزن الكبير وصعوبات التحرك، والإحساس بأن الحياة لا معنى لها وعدم القدرة على قبول حقيقة الخسارة مع الذين لم يظهروا هذه السلوكيات.

وأظهر 17% من الذين فقدوا شركائهم فرصة لحدوث الإلتهابات الجسدية التي تصيب غالبا الأوعية الدموية ولها دور بظهور أمراض القلب والسرطان والكسري.

وقال كبير الباحثين في الدراسة كريس فاغونديس إن الاكتئاب يرتبط بالالتهابات المؤدية للوفاة، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأولئك الذين يفقدون أزواجهم معرضون بشكل كبير للإصابة بالاكتئاب.

وينصح القائمون على الدراسة الأشخاص الذين يجدون صعوبة بتجاوز موت الشريك باستشارة طبيب ومتابعة الحالة الصحية معه.