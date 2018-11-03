يهبط بمروحيته لشراء وجبة سريعة

المصدر: "سكاي نيوز عربية"

في موقف طريف وغريب، دفع الجوع ضابط بشرطة جنوب أفريقيا، إلى الهبوط بمروحيته في ساحة لركن السيارات، من أجل طلب وجبة غداء من أحد مطاعم الأكل السريعة.

وقام قائد المروحية بالهبوط خارج أحد مراكز التسوق، لزيارة مطعم «KFC» للوجبات السريعة شرقي كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قام الضابط بالخروج من مروحيته وسار لمسافة 100 قدم ليحصل على وجبته من المطعم، قبل أن يطير مرة أخرى.

وانتشرت صور للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق مع الضابط بشأن الهبوط المثير للجدل، ووصفتها بأنها «مسألة داخلية»، فيما لم يتم الكشف عن اسم وأصل ووجهة الطيار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة، البريغادير، فيشنو نايدو، لوسائل الإعلام المحلية، إن المروحية كانت تقوم بدوريات في مناطق شرقي كيب تاون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن جنوب أفريقيا شهدت حادثة مشابهة في عام 2017، حين تصدر مفوض الشرطة، ريسيماتي شيفوري، عناوين الأخبار عندما استخدم طائرة مروحية للسفر على بعد 2.5 ميل لطلب وجبة إفطار من «Wimpy».