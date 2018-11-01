استخراج أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: المصدر: جاكرتا - رويترز

قال أحد الغواصين الإندونيسيين الذين يبحثون عن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية التي سقطت في البحر، إنهم استخرجوا صندوقا من بين حطام الطائرة التابعة لشركة (ليون إير) ووضعوه على سفينة على سطح البحر.

وعلى سطح السفينة بارونا جايا قال الغواص الذي عرف نفسه باسم هيندرا لتلفزيون (مترو تي.في) ”بحثنا واستخرجنا الصندوق الأسود“ من بين الحطام في قاع البحر.

وأضاف قائلا إن الصندوق لونه برتقالي وسليم، دون أن يحدد إن كان الصندوق الذي استخرجوه هو مسجل بيانات الرحلة أم مسجل قمرة القيادة.

وكانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (جيه.تي610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة (ليون إير) بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة في وقت مبكر يوم الإثنين الماضي من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانغ التي تشتهر بإنتاج القصدير.