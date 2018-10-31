بطلة "تحدى القراءة " تكشف سر بكائها بين يدي محمد بن راشد

المصدر: نقلا عن العربية نت

تحدثت الطفلة المغربية، بطلة "تحدي القراءة" العربي في دبي، مريم أمجون عن حبها للقراءة ومشاركتها في التحدي، وسرّ بكائها بين يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت في مقابلة مع قناة "العربية" "كنت أثق بنفسي لأنني كنت واثقة من خطواتي وأنا أعترف أنني لست أقوى منهم ولا أقل منهم نختلف في شيء واحد. (هو العربية) الفصحى وكيف ننطقها".

وكشفت سبب بكاؤها بين يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومسحه دموعها بغترته قائلةً: بكيت لأنني فرحة ومسرورة فكيف لي ألا أبكي تعبيراً عن فرحي فالحمد لله أنني شرفت بلادي خير تمثيل".

خطفت أمجون الأضواء مع تتويجها بالمرتبة الأولى من بين أكثر من 10 ملايين مشارك من أكثر من 14 دولة عربية وعشرات الدول الأجنبية من عرب المهجر الذين خاضوا غمار السباق الأكبر من نوعه على مدى شهور ماضية

ورغم قراءة الطفلة أمجون حوالي 200 كتاب في وقت قياسي هو من بداية العام الجاري 2018، إلا أنها شاركت بـ60 فقط .