كندية تعثر على ابنها المختطف منذ 31 عاماً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت أم كندية على ابنها الذي اختطف عندما كان عمره 21 شهراً خلال زيارة لوالده في تورنتو.



وذكرت " بي بي سي" أن ألان مان (66 عاما) اختطف ابنه في 24 يونيو عام 1987 خلال زيارة في كندا. وكان قد انفصل عن مان -لويس قبل عام.

وفتحت شرطة تورنتو تحقيقاً موسعاً في اختفاء الطفل ولكن دون جدوى.

ونشرت صور الطفل المختطف بشكل متكرر عبر شبكات الأطفال المفقودين، ولم يتخل المحققون على جانبي الحدود عن هذه القضية لأعوام.

وقد أثيرت قضية جيرمي ألان بين مسؤولين كنديين وأمريكيين في عام 2016، مما جدد الاهتمام بالبحث عنه من جديد.

وفي 26 أكتوبر، ألقي القبض على مان في فيرون، في كونيتيكت، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من هاتفورد، عاصمة الولاية.

ويبلغ جيرمي آلن مان من العمر الآن 33 عاماً، وأبلغه والده بأن أمه توفيت عندما كان طفلاً.

وقد سافرت والدته لينيث مان - لويس إلى الولايات المتحدة لتلتقي بابنها المفقود منذ ثلاثة عقود.

قالت والدة، مان -لويس إن "الكلمات لا تكفي لوصف شعوري"، مضيفة "عندما سمعتهم يقولون لي أن ابنك على قيد الحياة وقد عثروا عليه، أردت أن أتأكد من ذلك بنفسي".

وأشارت إلى أن أول شيء أرادت القيام به عندما الالتقاء به وقبل أن تتحدث معه هو أن تضمه.

وأردفت "أردت أن أتأكد بأن الأمر حقيقي"، مضيفة قلت حينها "يا إلهي، إنه طفلي".

وتحدثت مان -لويس مع ابنها لساعات، وأصرت على أن تعد له الطعام قبل عودتها إلى كندا.