تحطم طائرة ركاب إندونيسية تقل 188 شخصاً

المصدر: جاكرت-د ب أ

قال مسؤول إنقاذ اندونيسي اليوم الاثنين إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الاندونيسية للطيران منخفض التكلفة، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.



وقال يوسف لطيف، متحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن الطائرة اختفت بالقرب من كراوانج بإقليم جاوة الغربية.

وقال متحدث باسم شركة الملاحة الجوية "آيرناف" لقناة "مترو" التلفزيونية، إن الطائرة فقدت الاتصال.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا . وانه تم العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة.



وأقلعت الطائرة من مطار سوكارنو-هاتا الساعة السادسة صباحا واختفت عن شاشات الرادار بعد 13 دقيقة، وفقا لما ذكره يوهانيس سيرايت المتحدث بإسم (آير ناف).