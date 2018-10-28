11 قتيلا و6 مصابين فى عملية إطلاق نار داخل معبد يهودى

المصدر: بنسلفانياـ رويترز

اقتحم مسلح معبدا يهوديا في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "الموت لكل اليهود" وقتل ما لا يقل عن 11 من المصلين وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.



وقال سكوت برادي المدعي العام الأمريكي لمنطقة غرب بنسلفانيا في مؤتمر صحفي إن الاتهامات ستوجه ي للمهاجم المشتبه به ويدعى روبرت باورز (46 عاما) وهو من بيتسبرج.

وأضاف برادي"تمثل تصرفات روبرت باورز أسوأ ما في الإنسانية. نكرس كامل موارد مكتبي لهذا التحقيق الاتحادي في جرائم الكراهية".

وقال وزير العدل جيف سيشنز إن وزارته ستوجه اتهاما بارتكاب جريمة كراهية واتهامات أخرى لباورز. وأضاف أن الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وقال بوب جونز المحقق الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن المكتب الذي يقود التحقيق في الهجوم يعتقد أن باورز كان يعمل بمفرده.



وقالت السلطات إن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا وإن اثنين من المصابين الستة في حالة حرجة.