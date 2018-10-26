أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية وفوق البحر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل 45 كم/ساعة أحياناً .

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين غائما جزئياً بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شرقاً وغرباً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.