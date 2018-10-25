ارتفاع حصيلة وفيات سيول الأردن إلى 14 شخصاً وإصابة 22 آخرين

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

ارتفع عدد وفيات حادثة البحر الميت في الأردن إلى 14شخصاً و22 إصابة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن الدفاع المدني الأردني.

وقالت المصادر إن فرق الإنقاذ لا زالت تجري عمليات البحث عن مفقودين آخرين داعيا إلى التبليغ عن أي حالات فقدان لحصر الأعداد المفقودة في الحادثة.

وشهد الأردن، بعد ظهر اليوم، تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى الى تشكل السيول في مناطق عدة.

وجرفت هذه السيول حافلة كانت تقل تلامذة مدرسة في منطقة البحر الميت غرب الأردن، ما أدى الى وقوع ضحايا.

ويشار إلى أن منطقة البحر الميت تعد أكثر بقعة إنخفاضا على وجه الكرة الأرضية، ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.