ما الفائدة من وجود الثقوب في البسكويت؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لطالما لفتت أنظارنا تلك الثقوب التي تكون على سطح قطع البسكويت، وتساءلنا عن الفائدة منها او الوظيفة التي وجدت من أجلها.

هذا ما أجاب عنه موقع "مترو" البريطاني حيث نشر معلومات توضح أن مهمة تلك ثقوب الحفاظ على شكل البسكويت وحمايته من التصدع والانهيار.

وذكر الموقع أنه في حال عدم وجود تلك الثقوب فإن البخار سوف ينحبس في جسم البسكويتة مسببا الضغط عليها فتفقد شكلها ويصبح من المحال بناؤها.

أما في حال وجود تلك الثقوب فإن الأنزيمات ستبدأ عملها، لينحل النشاء في الدقيق ويتحول إلى سكريات بشكلها بسيط، بعدها تلتهم الخميرة تلك السكريات وتنزع غاز ثاني أكسيد الكربون، فتمتلىء العجينة بفقاعات غازية تجعلها تنتفخ في عملية تسمى بالتنفس.

بعد أن تنتفخ العجينة وترتفع، تضاف صودا الخبز والملح والزيت والتوابل، ثم تترك العجينة لتنتفخ أكثر بعض الشيء قبل أن تصبح جاهزة لوضعها في الصفائح الخاصة بها، وتأخذ طريقها تحت الدبابيس التي تثقبها بثقوب، ثم تخبز في النهاية.

ويضيف الموقع أن تلك الثقوب هي بالفعل ضرورية في صناعة عجينة معينة سواء كانت البسكويت أو البيتزا لأن الناس ترغب بأن تكون العجينة بشكلها النهائي كبيرة ورقيقة تماما كما وضعت في الفرن أي من دون أن تنتفخ بشكل مبالغ فيه.