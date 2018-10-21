2113 قتيلا وأكثر من ألف مفقود حصيلة زلزال إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وام

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم سولاويزي الأوسط في إندونيسيا نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 2113 قتيل إضافة إلى 1309 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا " إن ما يصل إلى 1703 من القتلى كانوا من مدينة بالو عاصمة الإقليم، والباقون من مقاطعات دونجالا وسيجي وباريجو موتونج وباسانج كايو المجاورة".

وأوضح ان الحياة العامة عادت إلى طبيعتها بعد ان رجعت شبكات الكهرباء والاتصالات للعمل بشكل كامل تقريبا.

ونزح حوالي 223751 شخصا وأصيب 4612 آخرون بعد زلزال 28 سبتمبر الذي أدى الى تسونامي وانهيارات أرضية ابتلعت آلاف المنازل.