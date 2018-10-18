بومبيو يوصي بمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" للتحقيق في اختفاء خاشقجي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان له اليوم حول جولته بين السعودية وتركيا، بأنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ينبغي على الولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام إضافية لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو "سنمنح تركيا والسعودية أياما أخرى للتوصل لحقائق بشأن قضية خاشقجي".

ووأوضح بومبيو، لصحافيي البيت الأبيض بعد اجتماع عقده مع ترامب، قائلا "أبلغت الرئيس هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية... حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع" قبل اتخاذ قرار بشأن الرد".

وأضاف وزير الخارجية "علاقتنا قوية مع السعودية وهي شريك أساسي في الحرب على الإرهاب".

مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي وعد بتحقيق منصف وشفاف في اختفاء خاشقجي.

وعن العلاقات السعودية الأميركية قال "السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وعلاقتنا بها قوية، ومن الضروري تذكر علاقتنا الاستراتيجية الطويلة معها".