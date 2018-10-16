الأمير هاري يتكلم عن مولوده الجديد.. وهذه كانت هدايا الطفل الأولى

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

تحدث الأمير هاري للمرة الأولى عن المولود الجديد منذ إعلان خبر حمل زوجته ميجان ماركل والذي تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وكان الأمير هاري وميجان ماركل بدءا أول جولة خارجية لهما، حيث سيزوران= أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونغا خلال الأيام الستة عشر القادمة.

وتم استقبال الدوق والدوقة في قصر الأميرالية ، المقر الرسمي للحاكم العام الأسترالي في سيدني، من قبل ممثلين من الدول الثمانية عشر الذين سيتنافسون في ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش.

وخلال حفل الاستقباا تحدث الأمير هاري إلى الجمعية برسالة قصيرة عن الطفل الملكي للمرة الأولى قائلا: "لم نكن نفكر بصدق في مكان أفضل من هذا للإعلان عن الطفل القادم ، سواء كان صبيًا أو بنتًا. شكراً جزيلاً".

ولدى وصولهما ، تم إعطاء الزوجين الملكيين أيضاً الهدايا الأولى لطفلهما. حيث قدم الحاكم العام الأسترالي السير بيتر كوسغروف وزوجته لين لهم "الكنغر المحبوب" بالإضافة إلى زوج صغير من الأحذية.

من جانبها قالت ميجان: "لقد قُدّمت هدية الأطفال الأولى!" بينما وصف الأمير هاري الأحذية بأنها "رائعة".