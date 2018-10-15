وجبات سمك مصنوعة من الموز والبطاطا!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام مطعم "ساتون" البريطاني بتعديل قائمة الطعام الأسبوع الماضي، ليتحول إلى مطعم نباتي بالكامل بعدما تخلص من الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم المشوية والسمك والمقانق.

وقال داني ساتون "مالك المطعم"، إن الوجبات التي يقدمها المطعم الآن كلها نباتية ابتداء من روبيان البطاطا وانتهاء بوجبات مصنوعة من زهور وأوراق نبات الموز.

ويبلغ سعر وجبة نبات الموز التي تشبه بمكوناتها السمك المقلي، والتي يتم مزجها بصلصة خاصة لإعطائها نكهة مميزة، 7.5 جنيه إسترليني أي ما يعادل قرابة 10 دولارات.

ويتم إضفاء طعم السمك على الوجبة عن طريق تحميص النبات بالكمون، ومسحوق الثوم، ثم قلي الزهرة في خليط خالٍ من البيض.

وتقول مديرة المطعم أدريانا بونيسو معلقة على التجربة: "جربنا 100 وصفة قبل أن نعتمد الوجبات بشكل نهائي في قائمة الطعام لدينا. نقوم بإعداد وجبات تماثل في طعمها وشكلها وجبات الأسماك واللحوم تماماً".