بالصور.. زفاف الأميرة يوغيني حفيدة الملكة إليزابيث

المصدر: وندسور - رويترز

احتفلت بريطانيا اليوم بزفاف الأميرة يوغيني حفيدة الملكة إليزابيث، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام بعد دخول ابن عمها الأمير هاري القفص الذهبي مع زوجته ميغان.

ويوغيني (28 عاما) هي الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك. وزفت اليوم إلى جاك بروكسبانك (32 عاما) في قلعة وندسور غربي لندن.

وشهدت القلعة مراسم زواج هاري وميغان في مايو. وتضمن حفل زفاف يوغيني، وترتيبها التاسعة في ولاية العرش، الكثير من ملامح حفل زواج ابن عمها.

وقام العروسان بعد مراسم الزواج بجولة في عربة مكشوفة تجرها الخيول عبر وندسور، لكنها أقصر من تلك التي قام بها هاري وميغان في زفافهما عندما احتشد الآلاف في الشوارع.

وبعدها استضافت الملكة إليزابيث العروسين والضيوف في حفل استقبال بالقلعة.

وقد ارتدت الأميرة يوغيني ثوبا أنيقا يحمل العلامة التجارية اللندنية بيتر بيلوتو في حفل زفافها، واختارت العروس تصميما يكشف عن ندبات جراحة أجريت لها في الظهر وهي طفلة.

وقال قصر بكنغهام في بيان «الظهر المكشوف للفستان كان طلبا خاصا من الأميرة يوغيني التي خضعت لجراحة وهي في سن الثانية عشرة لتصحيح انحراف في العمود الفقري».

وقال القصر إن تصميمات مستوحاة من رموز مهمة للعروسين نُسجت على قماش الفستان المصنوع من الحرير والقطن والفسكوز. وشملت التصميمات زهورا من إسكتلندا وأيرلندا والوردة الإنجليزية.

واستعارت يوغيني تاجا من جدتها الملكة مزينا بقطع من الألماس والزمرد وهو من تصميم دار بوشرون في عام 1919 على غرار تيجان البلاط الإمبراطوري الروسي.

كما ارتدت الأميرة قرطا من الألماس والزمرد أهداه لها العريس وحذاء من الستان مفتوحا من الأمام من تصميم شارلوت أوليمبيا.