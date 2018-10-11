"#رأيك_بالزواج_المبكر" يتصدر "تويتر".. ومغردون ما بين "مع" و"ضد"!!

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم #رأيك_بالزواج_المبكر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل آلاف المغردين معه ما بين تأييد للفكرة ورفض لها.

فقد أيد البعض الزواج المبكر حيث أنهم يجدون فيه عددا من الإيجابيات ومنها إزالة الخوف من العنوسة، وتقليل فرق العُمر بين الآباء والأبناء ما يزيد من نسبة التفاهم والانسجام بينهم وغيرها من الأسباب.

وفي المقابل رفض البعض الآخر هذه الفكرة لما لها من سلبيات أبرزها عدم نضج الزّوجين بما فيه الكفاية لتحمُّل مسؤوليّة تكوين أسرة وتربية الأطفال، كما أنه يحمُّل أعباء نفسيّة واقتصاديّة أكبر من قدرة الزوجين على التحمل.

من جانبه قال أحد المغردين: "يرجع لإستعداد الشخص النفسي والجسدي والمادي وقبل كل شيء الرغبه من داخله متى وجدت الرغبه والإ ستعداد أقدم على الزواج بغض النظر عن مبكر أو متأخر لأنه طريق حياه، ماهو يتفاخر بالتبكير بدون تفكير في كل جوانب هذا الزواج وعواقبه في الحياه".

ووجد مغرد آخر أن الموضوع يتعلق بمدى أن يكون كلا من الزوجين كفوءا لذلك فقال: "ولله اذا البنت كفو والرجال كفو الله يبارك فيهم #رايك_بالزواج_المبكر".

كما عبر مغرد عن رأيه المؤيد للزواج المبكر بقوله: "له سلبيات وله ايجابيات بس لما يكون مبكر اتوقع ايجابياته بتغطي ع كثير من السلبيات وخصوصآ من ناحيه الزوج #رايك_بالزواج_المبكر".

ومن جهتها قالت إحدى المغردات: "فكره حلوه عشان يكبر ولدك وتخاويه يكون قريب من عمرك".

فيما عارضت إحدى المغردات فكرة الزواج المبكر مشيرة أنها واحدة من أسباب ارتفاع حالات الطلاق قائلة: في هذا الزمن لم يعد فكرة محبذة.اضافة لتكاليفه الباهظة النضج وتحمل المسؤولية عند الذكور والإناث اصبح يأتي في سن متاخرة مما أدى لارتفاع حالات الطلاق".

وقالت أُخرى "اكبر غلط لبنت او رجال، البنت كل ماكبرت كل ماتغير تفكيرها و نضجت و عرفت ايش يعني زواج و مسؤولية، لو عندي بنت ما ازوجها قبل 25 سنه لو تموت. الزواج مو لعبة خاصة هذا الزمن لازم الزوجة و الام مستقبلاً تكون واعية ناضجة فاهمة تعرف تحل مشاكلها" .

وأجمع العديد من المغردون على أن العقل الكبير والمسؤولية هي العنصر الأهم في الزواج بغض النظر عن عمر الزوجين. فوصف أحدهم الزواج المبكر بأنه "ايجابي لـ كبار العقول" .

وقال آخر: #رايك_بالزواج_المبكر أنصح فيه لمن كان قد المسؤولية المادية والاجتماعية أما من لايرى في نفسه الكفاءة للحياة الزوجية فلا يستعجل فبنات الناس لسن حقلا للتجارب !!".

من جانب آخر وجد بعض المغردون أن العمر الأفضل للزواج هو فوق سن الثلاثين، فقال أحدهم: "افضل سن لزواج فوق الثلاثين اكثر حالات الزواج المبكر تنتهي بالطلاق"