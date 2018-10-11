توقعات الطقس ليوم غد

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا إلى مغبر أحياناً ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحياناً.و حركة الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 28 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً. والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 الثاني عند الساعة 03:44والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:22 .

وفي بحرعمان: خفيف - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 الثاني عند الساعة 00:29، والجزر الأول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.