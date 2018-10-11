سيدة تنفق 16 مليون استرليني في هارودز

المصدر: نقلا عن "بي بي سي"

كشفت السلطات البريطانية عن شخصية إمرأة أصبحت أولى ضحايا قانون مكافحة الفساد الجديد والتي تكافح للحفاظ على منزلها في لندن البالغ قيمته 11.5 مليون جنيه استرليني.

وكانت زاميرا هاجييفا، والتي تنحدر من أذربيجان، قد خسرت معركة قضائية لتظل شخصيتها مجهولة بعدما طالبت وسائل إعلام بالكشف عن شخصيتها للعامة.

وكانت زاميرا، وهي زوجة رجل مصرفي سابق في بلاده، قد أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز على مدار عقد كامل.

وذكرة "بي بي سي" أن السيدة قامت بشراء منزل قريب من المتاجر الشهيرة في لندن إضافة إلى ملعب غولف في منطقة بيركشير.

وطالبت المحكمة العليا زاميرا بالكشف عن مصادر أموالها وإلا خسرت منزلها.

وبموجب أول قانون في بريطانيا للكشف عن الثروة غير المبررة، فإنه يتعين على السيدة هاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً، وزوجها جاهنغير هاجييفا، تقديم كشف حساب واضح للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن كيفية مقدرتهما على شراء منزل كبير في منطقة نايتسبريدج.

وقال محامو هاجييفا إنه لا ينبغي استخدام قانون الثروة غير المبررة لتبرير أي أفعال غير صحيحة من قبل السيدة هاجييفا وزوجها.

وقد قدّم المحامون طلباً للاستئناف ضد الحكم.