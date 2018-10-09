طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب المنخفضة بعد الظهر خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام تصل إلى 38 كم / ساعة أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وبالنسبة للموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.