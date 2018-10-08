الوطني للارصاد يستبعد تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة "لبان"

المصدر: ابوظبي - وام

استبعد المركز الوطني للارصاد تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة المدارية "لبان"خلال الايام الاربعة القادمة، وقال المركز في بيان له اليوم ان " نماذج التنبؤات العددية تشير الى عدم تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصفة المدارية بشكل مباشر خلال الـ4 أيام القادمة".

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للعاصفة افاد بانها عاصفة مدارية في وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 12.4 درجة شمالاً وخط طول 62 درجة شرقاً وعلى بعد 990 كم شرق -جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 880 كم/ شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 18 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول العاصفة المدارية من 70 إلى 80 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب - شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية، ويتوقع أن تتعمق العاصفة المدارية خلال 24 ساعة القادمة، وتزداد سرعة الرياح حول مركز العاصفة لتتراوح من 80 إلى 100 كم/س.

ويتابع المركز الوضع على مدار الساعة حاثا الجميع على ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.