وسم #أشياء_لا_تتكرر يتصدر "تويتر".. والعمر والأهل في المقدمة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم "#أشياء_لا_تتكرر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي تفاعل معه آلاف المغردين الذين أجمعوا بغالبيتهم على أن الأهل والعمر من أغلى ما يملك الإنسان ولا يتكرران أبدا.

وشارك أحد المغردين الوسم قائلا: "ايام العمر اللي يروح مايرجع ويضاف مع من سبقه .."

وقال مغرد آخر: "العمر واحد ومايتكرر عيشو ببساطه وقلب محب للخير"

وأضافت مغردة: "أُرى أيام الطفوله وايام العزوبيه ..."

كما شاركت أُخرى قائلة: "هناك ايام لن تكرر وتبقى ذكرى هي أيام الطيبين ايام عشناها بجمالها وجمال من حولنا وبالبساطه والبراءة والقلوب النظيفه السمحة حتى مراهقة الطيبين جميلة بكل تفاصيلها."

فيما وجد الكثير من المغردون أن الأهل والعائلة هي الأشياء الأجمل في الحياة والتي لا يمكن أن تتكرر فقال أحدهم: "كل شيء ممكن أن يتكرر الا أمك و أبوك .فحافظ عليهما قدر استطاعتك"

وقال آخر: "اعتقد الوالدين والأخوة فقط "

وقات مغردة: "الوالدين وحبهم وقلوبهم ما تتكرر ولا تتعوض".

من جهتهم وجد بعض المغردون أن الطفولة هي الشيئ الذي لا يتكرر ببراءته وذكرياته وتفاصيله.

بينما تداول بعض المغردون الوسم بطريقة ساخرة حيث قالوا أن وجودهم في هذه الحياة هو الشيئ الذي لا يتكرر.

من جانب آخر وجد مغردون أنه لا يوجد أشياء لا تتكرر في هذه الحياة فمع كل يوم جديد توجد فرصة لتكرار أشياء حدثت معنا في الماضي وظنناها أنها لن تتكرر وأن الحياة كفيلة بمنحنا أشياء أجمل دائما.