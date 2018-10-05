شرطة أبوظبي تنقذ عاملَين علقا في الطابق الـ 21

المصدر: ابوظبي ـ موقع الامارات اليوم

انقذت فرق التدخل السريع، في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي،عاملين آسيويين علقت بهما سقالة في الطابق ال "21" بإحدى البنايات في أبوظبي ،أثناء قيامهما بتنظيف واجهات البناية الزجاجية .

وكانت المديرية تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات يفيد باحتجاز عاملين داخل سقالة (رافعة) في الطابق الـ 21 بإحدى البنايات في منطقة الوحدة بأبوظبي،

وتحرك مركز التدخل السريع بابوظبي( الفلاح)، مصحوباً بالإسعاف إلى الموقع، وتبين أن خللاً فنياً أصاب السقالة أدى إلى تعطلها والعاملين عالقين بها ،وعملت الفرق على انقاذ العاملين ،وتقديم الرعاية الطبية لهما وهما بصحة جيدة وجرى إخلاء المنطقة المجاورة، لتأمين سلامة العاملين والآخرين .