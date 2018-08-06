أبل تحذف أغلب مقاطع أليكس جونز عن نظرية المؤامرة من آيتونز

المصدر: واشنطن - رويترز

نقل موقع بازفيد الإخباري عن متحدث باسم شركة أبل قوله إن أكثر المقاطع الخاصة بالمذيع الأميركي الذي يروج لنظرية المؤامرة أليكس جونز، من موقعه الإلكتروني الإعلامي اليميني "إنفو وورز"، حذفت من آيتونز والتطبيقات التي تتيح المقاطع.

والخطوة التي اتخذتها أبل هي الأوسع في حملة لفيس بوك ومواقع إلكترونية أخرى تستهدف برامج جونز وشملت وقف أو حذف بعض من المحتوى الخاص به المدفوع بنظرية المؤامرة.

وقالت أبل لموقع بازفيد أمس الأحد إنها حذفت المكتبة الكاملة لخمسة من إجمالي ستة مقاطع من (إنفو وورز)، تشمل برنامج "وور روم" والبرنامج اليومي (ذا أليكس جونز شو).

وبقي برنامج واحد مقدم من موقع "إنفو وورز)"، هو "ريل نيوز ويذ ديفيد نايت" على منصات أبل أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام.

ومن ضمن الخطوات الأخرى التي تم اتخاذها ضد جونز في الآونة الأخيرة قيام شركة فيس بوك بحجب حسابه الشخصي لمدة 30 يوما في أواخر يوليو تموز بسبب ما قالت الشركة إنه خطابه الذي ينطوي على تنمر ويحض على الكراهية.

وأعلنت شركة فيسبوك أيضا اليوم الاثنين حذف أربع صفحات لأليكس جونز بسبب "نشر محتوى على نحو متكرر خلال الأيام الماضية" ينتهك معايير الموقع.

وأضافت الشركة أنها أزالت الصفحات بسبب "تمجيد العنف مما ينتهك سياستنا الخاصة بمشاهد العنف، واستخدامه لغة مهينة لوصف المتحولين جنسيا والمسلمين والمهاجرين مما ينتهك سياساتنا الخاصة بخطاب الكراهية".

وحذفت شركة سبوتيفاي، التي تقدم خدمة لبث الموسيقي والمقاطع، أيضا كل حلقات برامج جونز.

ومنذ تأسيسه لموقع (إنفو وورز) عام 1999، نجح جونز في بناء قاعدة جماهيرية عريضة. ومن بين النظريات التي يروج لها أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن كانت مدبرة من قبل الحكومة الأميركية.