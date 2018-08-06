محاكمة ألماني بتهمة تسميم غذاء أطفال بغرض الابتزاز

المصدر: رافنسبورج - د ب أ

أعلنت محكمة ألمانية اليوم، محاكمة رجل بتهمة الشروع في القتل في خمس حالات بعد وضع غذاء أطفال مسمم في عدد من المتاجر بغرض الابتزاز وتهديده بوضع المزيد من منتجات غذاء الأطفال المسممة.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم وضع خمس عبوات من طعام الأطفال مخلوطة بمادة إيثيلين جليكول السامة في أرفف متاجر بمدينة فريدريشسهافن جنوبي ألمانيا، مهددا بوضع 20 عبوة مسممة أخرى من المواد الغذائية للأطفال حال عدم حصوله على 11,75 مليون يورو من الشركات المشغلة لهذه المتاجر.

وأعلنت المحكمة مدينة رافنسبورج أنه من المقرر محاكمة الرجل"54 عاماً" في نوفمبر المقبل بتهمة الشروع في القتل في خمس حالات والابتزاز في سبع حالات بالتهديد بتسميم مواد غذائية، ما يشكل خطرا على العامة.

وبحسب بيانات الشرطة، لم يصب أحد في هذه الوقائع.

وتمكنت السلطات الألمانية من اعتقال الرجل في آخر سبتمبر الماضي قرب بلدة توبنجن وتحريز المنتجات المسممة.