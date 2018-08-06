فيينا تمنع تناول البيتزا والباستا في القطارات.. والسبب!

المصدر: فيينا - د ب أ

اتخذت مدينة فيينا النمساوية إجراءات صارمة ضد الأطعمة ذات الروائح النفاذة مثل البيتزا والباستا والمأكولات المحلية المفضلة مثل النقانق المحشوة بالجبن ورغيف اللحم ومنعت أكلها في قطار المترو على اعتبارها غير ملائمة.

ولا تعد فيينا أول مدينة تحظر تناول المأكولات ذات الروائح النفاذة في وسائل النقل العامة، حيث أعلنت برلين سياسة مشابهة ولكن مع تهاون في التنفيذ.

وسيبدأ سريان الحظر سبتمبر المقبل ولن يطال سوى خط واحد وهو "يو 6" .

وقالت "أولي زيما" من مجلس وسائل النقل بفيينا: "لقد كانت المأكولات في وسائل النقل تمثل قضية لسنوات، ولم تلق مناشداتنا من يستمع لها، وبالتالي نتخذ خطوة أولى في اتجاه الحظر".

وأوضحت زيما أن الغرض من الإجراء هو خفض الحاجة إلى التنظيف، وقالت:" متوسط مدة الرحلات التي يتم قطعها بالقطار عشر دقائق تقريبا"، وبالتالي من الممكن "قطع هذه الدقائق القليلة بدون روائح طعام نفاذة"، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان الجمهور العام يوافق على ذلك أم لا .