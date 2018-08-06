إصابة 9 أفراد في انفجار سيارة جنوب القاهرة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال متحدث باسم وزارة الصحة إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي قرب وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين بعد حادث تصادم وإن 9 أشخاص اصيبوا بجروح.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولكن مصدرين أمنيين أبلغا رويترز أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن خللا في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد للصحفيين إن 9 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.

وسمع دوي انفجار قوي الدخان يتصاعد من منطقة الدقي الواقعة في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وقال المصدران الأمنيان إن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها.

وقال ضابط بالدفاع المدني في الموقع أن 5أشخاص على الأقل اصيبوا.