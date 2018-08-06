شرطة أبوظبي تضبط شخصاً احترف سرقة البقالات بسيارة فارهة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، شاباً من جنسية دولة عربية احترف الاحتيال بسرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية في الأحياء السكنية، مستخدماً سيارة فارهة مطموسة الأرقام، ظناً أنه لن يستطيع أحد التعرّف عليها.

ولجأ الجاني إلى الاحتيال على الباعة في البقالات، دون الارتجال من مركبته، بطلب "فكّة" 1000 درهم، وبطاقة تعبئة رصيد بقيمة 100 درهم، وعند تسلمه إيّاها يتوارى عن الأنظار بعد فراره من المكان، معرضاً حياة الباعة لمخاطر الدهس، نظراً لالتصاقهم بمركبته التي يطلق العنان لمحركها ذات الدفع الرباعي.

وأفاد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي العميد مسلم محمد العامري، بتلقي بلاغات، ضمن مناطق اختصاص مركز شرطة الرحبة التابع للمديرية، تفيد باستيلاء مجهول على مبالغ مالية بالخدعة المذكورة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق أمني لضبط مرتكب السرقات، التي تشابه أسلوبها الاحتيالي وبالبحث والتحري تم التوصّل إلى معلومات قادت إلى تحديد هوية الجاني، ومعرفة مكان وجوده، وإلقاء القبض عليه في كمين مُحكم، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التصدي للجريمة بشتى أنواعها وصورها.

وبالتحقيق مع الجاني، اعترف بقيامه بعدد من الجرائم المماثلة، مستخدماً أسلوب السرقة نفسه، حيث تم توقيفه، وإحالته مع ملف الواقعة إلى النيابة العامة، استكمالاً للإجراءات القانونية، وتمهيداً لعرضه على القضاء.

وأكد مدير مركز شرطة الرحبة في "المديرية" المقدم محمد عبد الله الحساني، أن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة ومسبباتها، وردع عمليات الاحتيال، مهما حاول الجناة استخدام أو ابتكار طرائق مختلفة وأساليب مضللة.

وناشد الباعة في المحال التجارية بضرورة الانتباه لمثل هذه الجريمة، وتسليم البضائع المطلوبة بعد المحاسبة عليها، واتخاذ جميع التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم