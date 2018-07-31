سجن 4 إريتريين بتهمة الاغتصاب الجماعي لأمرأة ألمانية

المصدر: ديساو-روسلاو - د ب أ

قضت محكمة ألمانية بسجن أربعة شباب منحدرين من إريتريا لمدد تتراوح بين ستة وثمانية أعوام بعد إدانتهم بالاغتصاب الجماعي لأمرأة في ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وذكرت المحكمة الابتدائية في مدينة ديساو-روسلاو اليوم الثلاثاء أن المتهمين مذنبين بتهمة الاغتصاب والتسبب في إصابات جسدية خطيرة للضحية.

وبحسب بيانات المحكمة، فإن المتهمين بادروا بالحديث مع المرأة في أغسطس الماضي عندما كانت تجمع زجاجات فارغة خلف مدرسة مهنية خاوية في مدينة ديساو-روسلاو، وقاموا بعد ذلك بتهديد المرأة برأس زجاجة مكسور، وتناوبوا على اغتصابها وإذلالها عدة مرات.

وأصيبت الضحية بإصابات خطيرة ولا تزال غير قادرة على العمل حتى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة استبعدت وسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة بهدف حماية المرأة.

وكان الادعاء العام الألماني طالب بسجن المتهمين لمدد تصل إلى تسعة أعوام، بينما طالب الدفاع بمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

يشار إلى أنه من الممكن الطعن على هذا الحكم.