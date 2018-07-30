اتهام أب بقتل طفلتيه في جريمة مروعة بألمانيا

المصدر: دريسدن - د ب أ

تشتبه الشرطة الألمانية في أن أبا منحدرا من أفريقيا 55 عاماً، قتل ابنتيه في حادث قتل مروع شهدته مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم، أن التحقيقات جارية، وتتوقع صدور نتيجة التشريح بعد ظهر اليوم.

يذكر أنه تم العثور على الطفلتين "3 و6 أعوام" ميتتين في شقة الأب الكائنة بحي جوربيتس في المدينة الواقعة بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

ومن المفترض أن الأب يتولى مسؤولية الإشراف على ابنتيه، والأم تعيش منفصلة عنه.

وأبلغت الأم "35 عاماً"، الشرطة عندما لم يحضر الأب ابنتيها إليها مثلما كانا متفقا عليه.

واكتشف أفراد الشرطة بناء على ذلك الجريمة المروعة في شقة الأب.

وتم إلقاء القبض على الأب، وهو يقبع حاليا في الحبس.

وكان الأب ثملاً للغاية عند إلقاء القبض عليه.

يشار إلى أن الأسرة تنحدر من موزمبيق.

وكانت قد تواردت تقارير إعلامية اليوم، أنه كان قد تم الإبلاغ عن الرجل بالفعل قبل ذلك بتهمة العنف المنزلي. ولكن جيران له وصفوه بأنه هادئ.