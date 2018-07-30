هواية غريبة للص ألماني!

المصدر: براونشفايج - د ب أ

تبحث الشرطة الألمانية عن شاب"20 عاماً"، بعد أن غاب عن المثول أمام المحكمة اليوم، لمحاكمته بتهمة سرقة عربة إطفاء ونقلها إلى حي الأعمال المنافية للآداب في مدينة براونشفايج وسط ألمانيا.

وقد سبق للشاب، الذي لا يمتلك رخصة قيادة، أن مثل أمام المحكمة في وقائع أخرى تتعلق باتهامات مماثلة. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 4 أسابيع في إصلاحية للشباب في يوليو 2017.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إذا فُقدت مركبة إطفاء في مكان ما، فإننا نبحث عن هذا الرجل بالتحديد".

وذكر المتحدث أن المتهم ذكر من قبل أنه يرتكب هذه الجرائم بدافع إدمانه لقيادة السيارات.

وفي الواقعة الحالية، سرق المتهم في مارس الماضي حاملة أفراد من محطة إطفاء في بلدة جوسلار، وسافر على متنها إلى براونشفايج على بعد حوالي 50 كيلومترا. وأوقف المتهم السيارة بالقرب من منطقة الدعارة في المدينة، ثم واصل السير إلى داخل المنطقة، حيث قبضت عليه الشرطة.