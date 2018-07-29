مقتل 10 أشخاص جراء زلزال قوي في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د ب أ

قال مسؤول إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 40 أخرون اليوم الاحد بعد أن ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر جزيرة لومبوك الاندونيسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن مركز الزلزال يقع على بعد 47 كيلومترا شمال شرق ماتارام، العاصمة الاقليمية لإقليم وست نوسا تنجارا، وعلى عمق 24 كيلومترا.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن سائحا ماليزيا كان من بين القتلى.

وأوضح أنه "من المرجح أن يزيد عدد الضحايا لأن تقييم الأضرار مازال مستمرا".

وأشار إلى إن عشرات المنازل والمباني الأخرى تضررت.

وقال إن الطريق إلى بركان ماونت رينجاني تم غلقه بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال.

وشعر السكان بالهزة الأرضية بقوة في منتجع جزيرة بالي المجاورة حيث انتفض السياح وفروا من غرفهم في الفنادق إلى أماكن أكثر أمنا.

وقال زاينول مجدي، حاكم إقليم وست نوسا تنجارا، الذي توجد به جزيرة لومبوك، "كان زلزالا قويا جدا."