إسرائيل تسقط مقاتلة "سوخوي" سورية فوق الجولان

المصدر: موقع الإمارات اليوم - أ ف ب

أعلن الجيش الاسرائيلي، إنه اسقط مقاتلة سورية، الثلاثاء، "باطلاق صاروخين من طراز باتريوت" على المقاتلة وهي من نوع "سوخوي" اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي .

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن الجيش "راقب عن كثب اختراق المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي الاسرائيلي مسافة كيلومترين.

وتم اسقاطها باطلاق صاروخين من طراز باتريوت".

وأكد ان الجيش "في حالة تاهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد اي انتهاك لاتفاقية فصل القوات عام 1974".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات الإسرائيلية استهدفت إحدى طائراتها من نوع "سوخوي"، روسية الصنع، وأسقطتها على أطراف وادي اليرموك داخل الأجواء السورية.