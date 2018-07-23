زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب شرق إيران وإصابة 25

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا يوم الاثنين عندما هز زلزال بقوة 5.8 درجة جنوب شرق إيران بعد أن أدى زلزال في يوم سابق إلى إصابة قرابة 290 شخصا في الغرب.

وقال مجيد سعيدي رئيس هيئة إدارة الأزمات في إقليم كرمان لوكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية ”حتى الآن وردت أنباء عن إصابة 25 شخصا أثناء هروبهم بعد الزلزال ونقلوا إلى مستشفيات في مدينة كرمان“.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر في كرمان هادي سلطاني لوكالة أنباء الطلبة أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 40 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كرمان. وأضافت أنه ضحل جدا إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من تأثيره.