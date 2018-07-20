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فيديو يوثق لحظة انقلاب قارب وغرق 11 شخصاً كانوا على متنه بأمريكا

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم - رويترز
التاريخ:

 

تسببت الحالة الجوية العاصفة، الخميس، بانقلاب قارب على متنه 31 شخصاً ببحيرة في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب بغرق 11 شخصاً منهم على الأقل.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الأمريكية إن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون في مؤتمر صحفي أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في مرة أخرى في الصباح.

 

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.

 

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