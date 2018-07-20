فيديو يوثق لحظة انقلاب قارب وغرق 11 شخصاً كانوا على متنه بأمريكا

المصدر: موقع الإمارات اليوم - رويترز

تسببت الحالة الجوية العاصفة، الخميس، بانقلاب قارب على متنه 31 شخصاً ببحيرة في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب بغرق 11 شخصاً منهم على الأقل.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الأمريكية إن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون في مؤتمر صحفي أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في مرة أخرى في الصباح.

لقطات مصورة لقارب سياحي يكافح الأمواج العاتية في بحيرة بولاية ميزوري الأمريكية قبل انقلابه بدقائق نتيجة الأحوال الجوية السيئة ما تسبب بغرق 11 شخصاً من بين الركاب الـ31 الذين كانوا على متنه.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kJcm7isU2C — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 20, 2018

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.