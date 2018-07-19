محمد بن راشد: الإمارات السادسة عالمياً والأولى خليجياً وعربياً في الخدمات الذكية

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل 5 أعوام جمعنا 1000 مسئول من الحكومة الاتحادية، وأطلقنا معهم مشروع "الحكومة الذكية" لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية، أعطيناهم مهلة 24 شهرا للتنفيذ، ووعدنا المقصرين بحفل وداع. اليوم صدر تقرير من الأمم المتحدة يضم 193 دولة يصنف الإمارات السادس عالميا في الخدمات الذكية".

وأضاف سموه: "الإمارات اليوم الأولى خليجيا وعربيا وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية، وتقدمت عالميا على دول سبقتنا في هذا المجال. فخور بفريق عملي .. يستحقون حفلا كبيرا لنحتفي بهم .. ولكن سنقيمه لهم بعد تحقيقنا المركز الأول عالميا بإذن الله".