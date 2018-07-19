محمد بن راشد يغرد باللغة الصينية مُرَحّباً بشي جين بينغ

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الصينية، عقب وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ لأبوظبي في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين.



وقال سموه "استقبلت دولة الإمارات اليوم بكل الترحيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. نثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، وتؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات بين البلدين".



ووصل الرئيس الصيني إلى البلاد، اليوم الخميس، في زيارة دولة للإمارات تستمر ثلاثة أيام ترافقه حرمه السيدة الاولى بينغ ليوان.

وكان في استقبال الرئيس الصيني والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.