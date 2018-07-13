مونديال 2018.. رئيسة كرواتيا تنتظر النهائي بفارغ الصبر

المصدر: موقع الإمارات اليوم - أ ف ب

أكدت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش الجمعة انها تنتظر بفارغ الصبر المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في روسيا والتي يخوضها منتخب بلادها للمرة الاولى في تاريخه، عندما يلاقي فرنسا الاحد في موسكو.

وقالت كيتاروفيتش للصحافيين "لا أعرف كيف سأصمد حتى الاحد".

وغابت كيتاروفيتش عن مباراة الدور نصف النهائي الاربعاء ضد انكلترا (2-1 بعد التمديد، الوقت الاصلي 1-1) بسبب حضورها قمة الحلف شمال الاطلسي في بروكسل، لكنها تواجدت في الملعب في المباراتين ضد الدنمارك في ثمن النهائي، ثم روسيا البلد المضيف في ربع النهائي.

وتحولت كيتاروفيتش الى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، مع تداول العديد من صورها وهي ترتدي قميص المنتخب بالمربعات الحمراء والبيضاء، وتتابع المباريات في مدرجات المشجعين أو المنصة الرسمية، وأيضا تقفز فرحا مع اللاعبين في غرف الملابس.

وأكدت رئيسة كرواتيا "سأذهب لمشاهدة المباراة النهائية، ليس فقط كسياسية ورئيسة للبلاد، ولكن كمشجعة شغوفة بكرة القدم الكرواتية".

وأعلنت كيتاروفيتش أنها على الأرجح ستقدم قميص المنتخب الكرواتي الى نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيكون مثلها حاضرا في الملعب، كما فعلت في بروكسل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. كما أوضحت انها أرسلت قميصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابعت "جيل فرسان (المدرب زلاتكو) داليتش هذا تخطى جيل أبناء +سيرو+ (ميروسلاف) بلازيفيتش"، مدرب المنتخب الكرواتي الذي بلغ دور الاربعة في مونديال 1998 في فرنسا.

واوضحت أن المشوار الكرواتي في المونديال "يمكن ان يؤدي الى تحقيق طفرة اقتصادية إذا قمنا باستغلال جيد جدا لهذا الوضع"، رافضة اعطاء توقعاتها بخصوص نتيجة المباراة النهائية بقولها "أنا لست جيدة في ذلك".