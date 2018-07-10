موجة الحر في كيبيك تحصد أرواح المزيد من الأشخاص...والحصيلة 70 قتيلاً

المصدر: مونتريال - أ ف ب

أعلنت السلطات في كيبيك، أمس، ان الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحرّ التي ضربت في مطلع يوليو الجاري المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية بلغت 70 قتيلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في المقاطعة إن حوالى نصف القتلى (34) سجّلوا في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك.

وشهد شرق كندا خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري موجة حر شديد، لكن وحدها كيبيك سجّلت ازديادا في عدد الوفيات المرتبطة بالحرّ الشديد.

ويشار إلى أن منطقة مونتريال شهدت في وقت سابق من العام 2010 موجة حرّ ضربت المنطقة وتسبّبت بمقتل حوالى مئة شخص.