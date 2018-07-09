جاستن بيبر يخطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين

المصدر: واشنطن -رويترز

ذكرت تقارير لوسائل إعلام أميركية أن مغني البوب جاستن بيبر خطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين في مطلع الأسبوع.

وذكرت محطة(سي.إن.إن) الإخبارية التلفزيونية إن بيبر وبالدوين بدآ يتواعدان في 2016 ولكنها انفصلا الشهر الماضي ثم ظهرا علانية معا مما أدى إلى تكهنات من المعجبين بأنهما عادا لبعضهما.

وقالت محطة إي نيوز إن بيبر وبالدوين أعلنا خطبتهما يوم السبت خلال رحلة إلى جزر البهاما.

