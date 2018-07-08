إنقاذ أربعة من فتية الكهف في تايلاند

المصدر: بانكوك - رويترز

أكد عضو كبير بالفريق الطبي المصاحب لعملية إنقاذ فتية من كهف في شمال تايلاند اليوم (الأحد)، أن أربعة منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه، بعدما ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

وبدأت منذ صباح اليوم عملية الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر لإخراج 12 تلميذاً ومدربهم لكرة القدم من داخل الكهف، إذ يحاول 13 غواصاً أجنبيا، وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الفتية، الذين لا يجيد بعضهم السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في مهمة أدت لمصرع غواص سابق بالبحرية التايلاندية الجمعة الماضي.

من جهة اخري قال حاكم إقليم شيانج راي، نارونجساك اوسوتشاناكورن، إن جهود الانقاذ في كهف في تايلاند ستستمر غدا الاثنين، بعد أن تم إنقاذ اربعة صبية في عمليات جرت مطلع الاسبوع.