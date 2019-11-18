إدمان الهواتف الذكية تصل أضراره إلى الكلاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت منظمة ألمانية تعنى بحقوق الحيوان إن الكلاب هذه الأيام تتأثر بقضاء أصحابها الكثير من الوقت على الهواتف الذكية. ويبدو أن الكلاب لم يعد بإمكانها جعل البشر يفهمون ما تريده. الأمر يشبه وكأن هناك علامة «مشغول» دائمة ما يترك الكلب عالقاً في استكشاف حرية غير مرغوب فيها.

وتنوه آن كاري سيمه، وهي مدربة كلاب محترفة، تعمل لمصلحة منظمة «أكتسيون تير» الألمانية المعنية بحقوق الحيوان: «تدرك الكلاب سريعاً ألا أحد يركز معها، وبالتالي تمضي وتلعب بمفردها».

وبالكاد يلاحظ أصحاب الحيوانات الأليفة أن الكلب خرج لملاحقة طفل على دراجة هوائية، أو أنه يتبول في وسط الطريق.

وبالنسبة للكلاب القلقة الخائفة، يكون من الصعب التعامل عندما لا تلاحظ الكلبة الأم أو الكلب الأب العلامات التي تصدرها. تحتاج الكلاب إلى تعقيب على الأفعال وإلا ستترك لنفسها، وحينها يصبح البعض عدائياً عندما يكون مربوطاً.

وأهم شيء في العلاقة مع الكلب هو أن تكون متاحاً، بحسب سيمه، التي تقول: «يجب أن استمر في التوضيح للكلب أنه من المجدي التركيز عليّ».