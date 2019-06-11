"مسبح الرعب" اللندني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعتزم شركة بريطانية إنشاء مسبح " مرعب " على سطح برج شاهق، بتصميم شفاف بالكامل، وبإطلالة 360 درجة، مع عدم وجود أي سلّم للدخول أو الخروج منه.

وذكرت "كومباس بولز" المتخصصة في تصميم المسابح، أن الحوض المبتكر سيستوعب 600 ألف لتر من المياه، ويعتلي مبنى مكونا من 55 طابقا يحمل اسم "Infinity London"، ويقع وسط العاصمة البريطانية.



ومن بين الأمور التي تميز حوض السباحة الجديد عن غيره، هو استعمال مادة "الإكريليك" في تشييده، عوضا عن الزجاج، ما يجعل كل شيء داخل الحوض يبدو واضحا، فيما ستكون الأرضية من الزجاج. وبالتالي، يمكن لسكان المبنى وزواره رؤية كل شيء داخل الحوض، وسيشعرون كأنهم يحلقون فوق السحاب، نظراً لتصميمه الشفاف.