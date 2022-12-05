عيد الاتحاد الـ 51.. فرحة في أرجاء الإمارات

تتجه أعين العالم نحو الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر ديسمبر من كل عام، مترقبة احتفالات مبهرة ومختلفة في كل مرة، بمناسبة عيد الاتحاد الذي يوافق يوم الثاني من هذا الشهر.

حيث تُدهش الإمارات العالم سنوياً بالفعاليات الترفيهية والفنية في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، التي يحتفل بها كل مواطن ومقيم، يملأهما شعور بالعزة والانتشاء كونهما يعيشان في بلد يتقدم واجهة العالم في التطور على كل صعيد، ويقدم أفضل اقتراحات للعيش بين دول العالم.

وقد عمَّت الاحتفالات الإمارات السبع خلال الأيام الماضية ابتهاجاً بعيد الاتحاد الـ51، تعبيراً عن شعور وطني عارم بهذه المناسبة التي ستظل خالدة في صفحات التاريخ، حين أُعلن عن قيام «الإمارات العربية المتحدة» الدولة التي سرعان ما ستبهر الدنيا خلال 50 عاماً فقط، وتصبح وجهة وأمنية الملايين من شباب العالم العربي والعالَم.

وهنا التقطت كاميرات «الإمارات اليوم» هذه الصور العفوية من هذه الاحتفالات.