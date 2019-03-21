"هولي": مهرجان الربيع والألوان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عيد الألوان هو بمثابة مهرجانٍ شعبيّ، يَحتفل فيه الهندوس من كلّ عام في فصل الربيع، ويعود هذا العيد إلى قرونٍ عديدة، حيث يُعتبر حتّى أيّامنا هذه يوماً مقدّساً في بعض البلدان، إذ تُعطّل فيه الدولة عطلة رسميّة، ويتمّ فيه تراشق الألوان المائيّة في الشوارع، في جوٍّ من الفرح والسرور، ويستمرّ هذا المهرجان لمدّة ستة عشر يوماً خلال فصل الربيع.

يُعرف عيد الألوان بأسماء عديدة، حيث يُطلق عليه في الدول الآسيويّة بهولي فاغوا، أو مهرجان هولي كما في الهند، وأيضاً احتفالات الربيع.